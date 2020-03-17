Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (3) - Güncel

Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (3)

ŞİLT, BAYRAK VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİVan'ın Çatak ilçesindeki Kayabozağı Jandarma Karakolu'na gelen 4 aileye; şilt, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

17.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:14
Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı (3)

ŞİLT, BAYRAK VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Van 'ın Çatak ilçesindeki Kayabozağı Jandarma Karakolu'na gelen 4 aileye; şilt, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in elinden hediyelerini alan aileler, şehit çocuklarının silah arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğraf çektirdi. Şehitler için ayrıca Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda dualar okundu.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Çatak, Van, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Yetkililerin Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı