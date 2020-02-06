Haberler » Güncel » Van'da çığ düşmesi - Haber

Van'da çığ düşmesi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

06.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:58Van'da çığ düşmesi
Valisi Özdemir Çakacak, 'da çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Çakacak ile AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer, şehidin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kubilay Sokağı'ndaki babaevinin önüne kurulan taziye çadırına geldi.
Şehidin babası Yasin Karaca'ya taziyelerini ileten yetkililer, okunan dualara eşlik etti.
Şehit Tarkan Karaca'nın kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Karaca'nın da görev yaptığı birliğinden izin alarak Eskişehir'e geldiği öğrenildi.

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:07:26