Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu
Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulunduBehçet DALMAZ- Orhan AŞANVAN, (DHA)- VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye...
15.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:00
Van 'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu
Behçet DALMAZ- Orhan AŞANVAN, (DHA)- VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi denildi.
İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı
Behçet DALMAZ- Orhan AŞANVAN, (DHA)- VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi denildi.
İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu
Etiketler : Bahçesaray, İtfaiye, DHA, Van, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi