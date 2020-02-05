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Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı

Son dakika: Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin meydana geldiği bölge, üçüncü çığ uyarısının ardından olası bir faciaya karşı boşaltıldı.

05.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:02

Van- kara yolunda meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesi olası bir faciaya karşı boşaltıldı

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken meydana gelen ikinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Buna karşılık ekipler bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştırılırken, çığ tehlikesinin bertaraf edilmesi bekleniliyor.

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı

Bahçesaray, Sabah, Van, Güncel

Kaynak: İHA


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