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Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Muhabir anonsu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

06.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:29
'ın ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.
Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor.
Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.
Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Muhabir anonsu

Bahçesaray, AFAD, Van, Güncel

Kaynak: AA


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