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Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

07.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:46Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı
'ın ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altındaki bir itfaiye erini arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çalışmaya başlamaya karar verdi.
Ekipler, bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına rağmen çığ altındaki itfaiye erinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Van-Bahçesaray yolu üzerinde güvenlik önlemi alan Görentaş Jandarma Karakolu ekipleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle sivil araçların bölgeye gitmesine izin vermedi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, vatandaşlar araçlarıyla güvenli bölgede bekletiliyor.

Bahçesaray, İtfaiye, Van, Güncel

Kaynak: AA

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