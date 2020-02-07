Van'da çığın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Van
'da çığın düştüğü bölgede sabah saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları dolayısıyla bölgeden ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, hava şartlarının düzelmesinin ardından bölgeye gidecek ekiplerce, inceleme sonucu uygun görülmesi durumunda arama çalışmalarına yeniden başlanacağı belirtildi.
Ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda bekletiliyor.