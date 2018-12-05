Van'da Cinayet Zanlısı Havalimanında Yakalandı

Van
'da, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı, İstanbul
'a gitmek isterken havalimanında gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık
'ta, Ferit Melen
Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek isteyen kişi, kontrol noktasında şüphe üzerine durduruldu.
Kontrollerde, bu kişinin F.K. olduğu ve sürücü belgesinde başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı belirlendi.
F.K'nin hakkında "Kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Aralık,İstanbul,Van
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:22