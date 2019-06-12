"Van'da çocuk olmak" sergisi 14 Haziran'da açılacak

Van Jandarma
Komutanlığında, Anadolu Ajansı
(AA) muhabiri Özkan Bilgin
'in çalışmalarının yer aldığı "Van'da çocuk olmak" temalı fotoğraf sergisi açılacak.
Erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik Van Valiliği
koordinatörlüğünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ve paydaş kurumların da desteklediği "Ben Daha Çocuğum" sosyal sorumluluk projesi çalışmaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Bu kapsamda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle, Van Jandarma Komutanlığı ve AA işbirliğinde hazırlanan "Van'da çocuk olmak" konulu fotoğraf sergisi, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran'da davetlilerin beğenisine sunulacak.
Van Jandarma Komutanlığında açılacak sergide, AA muhabiri Özkan Bilgin tarafından kentin dört bir yanında çekilen, çocukların birbirinden güzel anlarının bulunduğu 40 fotoğraf yer alacak.
Kaynak: AA
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