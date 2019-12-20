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Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Van merkez Tuşba ilçesinde toprak yüklü tavanın çökmesi sonucu altında kalan 22 küçükbaş hayvan, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

20.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48 Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı
merkez ilçesinde toprak yüklü tavanın çökmesi sonucu altında kalan 22 küçükbaş hayvan, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırın toprak yüklü tavanının çöktüğü ve altında küçükbaş hayvanın kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. 2 araç ve 6 personelle olay yerine giden ekipler, çöken tavanın altındaki 22 küçük baş hayvan, mahalle sakinleri ile birlikte sağ olarak kurtarıldı. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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