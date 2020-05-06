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Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildiVAN'da, polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 'Van çöreği' arasına gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi.

06.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:36
Van'da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi
VAN'da, polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 'Van çöreği' arasına gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, merkez Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği 'Oscar' yardımıyla kargo şubesinde yapılan detaylı aramada, bir kolinin içerisinde, ortası oyulmuş Van çöreklerinin arasına gizlenmiş 1 paket halinde piyasa değiri 6 bin 500 TL olan 124 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor. Van’da çöreğin arasına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Van, Güncel, Haber

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