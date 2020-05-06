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Van'da çörek içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 124 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Van'da çörek içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu
06.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:48
Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 124 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Oscar"ın da desteğiyle arama yaptı.

Aramada, bir kolide bulunan çöreklerin içine gizlenmiş pakette 124 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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