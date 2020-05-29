Van'da cuma namazı için kurbanlar kesildi

Van'da aylar sonra kılınan Cuma namazı için kurbanlar kesilerek dua yapıldı.

Van'da cuma namazı için kurbanlar kesildi
29.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:05
Van'da aylar sonra kılınan Cuma namazı için kurbanlar kesilerek dua yapıldı.

Açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Ömer Keskin, "Rabbimize hamd ü senalar olsun ki yeniden cemaatimize ve cumamıza kavuştuk. Rabbim bir an önce bu hastalığı ülkemizden ve tüm dünyadan def'u ref' eylesin. Cemaate gelen halkımızdan temennim odur ki, evimizden abdestimizi almış, maskemizi takmış, seccademizi yanımıza alarak sosyal mesafe kurallarına uyarak cumalarımıza iştirak edelim" dedi.

Dualar eşliğinde başlanan cuma namazı, kesilen kurbanlar ve okunan hatimlerin duasıyla son buldu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Haberler››Güncel››Van'da cuma namazı için kurbanlar kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:01: Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek - Haber 16:59: Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu - Haber 16:59: Kayseri'den kısa kısa - Haber 16:58: Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı - Haber 16:57: 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi