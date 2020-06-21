Van'da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildiVAN'ın Erciş ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi.

21.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:42
Van'da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildi
VAN'ın Erciş ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, bin 150 metre uzunluğundaki 6 manyat ve 10 serpme tipi ağlara el konuldu. Kaçak balık avlayan 1 kişiye de bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ile Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri de 724 denetimler yapıyor. Balıkların yumurtalarını bıraktığı Erciş ilçesinin Deliçay, Zilan ve Bendimahi çaylarında denetim yapan ekipler, çuvallar dolusu ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen bir ton canlı inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve bin 150 metre uzunluğundaki 6 manyat ve 10 serpme tipi ağlara da el konuldu.
Kaçak balık avlayan 1 kişi hakkında bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Van’da çuvallar içinde 5 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

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