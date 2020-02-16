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Van'da deprem korkuttu

VAN'ın İran sınırındaki başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:49Van'da deprem korkuttu

VAN'ın sınırındaki başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de  merkez üssü Van'ın İran sınırındaki ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran'ın khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Van'da ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir yıkıma yolaçmadı.



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Kaynak: DHA

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