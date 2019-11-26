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Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan mektup ağlattı

VAN'ın Erciş ilçesinde bugün yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında, 2011'de meydana gelen depremlerde şehit olan bir grup öğretmenin katıldıkları seminerde birlikte kaleme aldığı mektubun okunması sırasında duygulu anlar yaşandı.

26.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:37Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan mektup ağlattı

VAN'ın ilçesinde bugün yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında, 2011'de meydana gelen depremlerde şehit olan bir grup öğretmenin katıldıkları seminerde birlikte kaleme aldığı mektubun okunması sırasında duygulu anlar yaşandı.

Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü gecikmeli kutlandı. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve öğretmenler katıldı. Programda, ilçede 2011 yılında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 76 öğretmen de unutulmadı. şehidi bir grup öğretmenden geriye kalan, deprem öncesi seminerde birlikte kaleme aldıkları mektup okununca, salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Erciş depreminde hayatlarını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Program, dallarında başarılı olan öğretmenlere plaketlerin verilmesiyle son buldu.



Deprem, Erciş, Güncel

Kaynak: DHA

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