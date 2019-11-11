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Van'da deprem ve yangın tatbikatı

Van'ın Edremit ilçesinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:46Van'da deprem ve yangın tatbikatı
'ın ilçesinde yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
İlçenin Kadriye Sağdinç İlkokulu'nda yapılan tatbikat kapsamında AFAD, UMKE, 112 Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, doğal afetlerle ilgili öğrencileri bilgilendirdi.
Ardından senaryo gereği ikinci katta mahsur kalan yaralı, ekipler tarafından sedyeyle binadan tahliye edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa ulaştırıldı. Senaryo gereği okul önünde çıkarılan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.
Sınıf öğretmeni Berrin Demir, tatbikatın çocukların görerek ve yaşayarak öğrenmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Ülkemiz önemli fay hatlarının geçtiği bir ülke ve ilimiz de yakın zamanda büyük bir deprem yaşadı. Çocuklar için afetler konusunda bir farkındalık yaratmak istedik. Ayrıca afetlerde bize yardımcı olan kurumları çalışmaları ile birlikte tanıtmak istedik. Çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi." dedi.

Edremit, Deprem, Van, Güncel

Kaynak: AA

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