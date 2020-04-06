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Van'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.

06.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:22
Van'da depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor
Van 'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı.
Merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar oluşan 2 bin 45 aileye 1000'er lira nakdi yardım desteği sağlandı.
107 besiciye, telef olan 1868 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayvan için 2 milyon 151 bin 750 lira ödeme yapıldı.
Depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarının seferber olduğu deprem bölgesine Türk Kızılay ekipleri de 36 gün boyunca günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıttı. Başkale Kaymakamlığının deprem bölgesinde gıda ve günlük ekmek yardımları sürdürüyor.
Can ve mal kaybının yaşandığı Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde konteynerlerin yerleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.
Mahallelerde kurulumu, elektrik, su ve altyapı çalışmaları tamamlanan 676 konteynere depremzedelerin yerleştirilmesine başlandı.
Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan, yaptığı açıklamada, depremden sonra çadırlarda kaldıklarını, şimdi de kendileri için konteynerlerin kurulduğunu söyledi.
Mahallede depremin ilk anından itibaren devletin yaraların sarılması için seferber olduğunu vurgulayan Arslan, "Mahallemize 130 konteyner kuruldu. Eksikler de tamamlanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valimiz ve kaymakamımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı."
Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık ise konteynerlerden memnun olduklarını dile getirerek, bu şekilde yağmurdan, soğuktan korunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel
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