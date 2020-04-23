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Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedelerin geçici barınmalarının sağlanması amacıyla konteynerlerin kurulumu devam ediyor.

23.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:54
Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor
Van 'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedelerin geçici barınmalarının sağlanması amacıyla konteynerlerin kurulumu devam ediyor.
Merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından depremden etkilenen 19 mahallede planlanan 1351 konteynerden yaklaşık bin tanesinin kurulumu tamamlandı.
AFAD ekipleri, elektrik, su, kanalizasyon çalışmaları biten konteynerlere aileleri yerleştirdi.
"Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar"
Bilgeç Mahallesi Muhtarı Mehmet Sıddık Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını, şimdi de konteynerlere geçtiklerini söyledi.
Aytekin, "Ekipler şu anda mahallemize konteyner kuruyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." diye konuştu.
Başkale Kaymakamlığı, deprem bölgesine gıda ve günlük ekmek yardımlarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Başkale, İran, AFAD, Van, Güncel, Haber
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