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Van'da dilencilere korona virüs operasyonu

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:02
Van'da dilencilere korona virüs operasyonu
Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Özel kıyafetli ekipler, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde korona virüs salgından ötürü vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 4'ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu gereği ve sosyal mesafeyi de korumadıkları içinde ayrıca tutanak tutularak yasal işlem uygulandı.

Duygu istismarcılarına göz açtırmamak için operasyonların devam edeceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, "Bizler Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği üzere korona virüs dolayısıyla izolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Ne yazık ki dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymadan mesleklerini yapıyor. Bizlerde bu duygu istismarcılarına göz açtırmamak için alanda çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız, bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar ve bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilirler. Zaten bu kişilerin büyük bir kısmı da ihtiyaç sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Van, 3. Sayfa
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