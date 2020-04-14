Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu

VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayıp, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

14.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:58
Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu

VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayıp, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü çocuk 9 kişi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik harekete geçti. Koronavirüsten korunmak için özel kıyafetler giyen zabıta ekipleri, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, koronavirüs salgınından ötürü vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu kişiler hakkında kabahatler kanunu gereğince ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için de ayrıca tutanak tutularak, yasal işlem uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, halkın sağlığını hiçe sayarak dilencilik yapanları affetmeyeceklerini belirterek, "Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Bilindiği üzere koronavirüs dolayısıyla izolasyonun had safhada olması gereken bir dönem. Ama ne yazık ki dilenciliği meslek haline getirmiş kişiler halen sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymadan mesleklerini yapıyor. Bizler de bu duygu istismarcılarına göz açtırmamak için alanda çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan ricamız bu kişilere lütfen bağışta bulunmasınlar bu kişiler sürekli hareket halinde oldukları için size hastalık bulaştırabilirler. Zaten bu kişilerin büyük bir kısmı da ihtiyaç sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımız devam edecektir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zabıta, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Karantinadaki Aynur’dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haberler
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle Haberler
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
’’Maganda kurşunu vurdu’’ demişti, gerçek bambaşka çıktı Haberler
''Maganda kurşunu vurdu'' demişti, gerçek bambaşka çıktı
Haberler ›› Güncel ››Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:58: Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:58: Adilcevaz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:58: Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Haydar Baş için taziye mesajı - Haber 15:58: Koronavirüs test atıkları zararsız evsel atıklara dönüştürülüyor - Haber 15:58: Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin