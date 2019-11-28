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Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti

Van'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Dilencinin üzerinden nakit paranın yanı sıra 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, altın mevduatı cüzdanı, araba anahtarı ve ev devir erzakı ile ziynet eşyaları çıktı.

28.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:38

'ın ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinde 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı bulundu.

DİLENCİ DEĞİL AYAKLI BANKA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğü mobil dilenci ekiplerinin dilencilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ilçede denetim yapan ekipler, Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi'nde iki kadın dilenciyi yakaladı. Dilencilerden G.B'nin üst aramasında, 2 bin 35 lira, 200 dolar, kendisine ait hesapta 196 bin lira olduğunu gösteren hesap cüzdanı, 14 bin 721 lira altın mevduatı hesap cüzdanı, yakın zamanda bankalardan yapılan havale işlemlerine dair dekontlar, araba anahtarı, TOKİ konutlarına ait ev devir evrakı ile bazı ziynet eşyaları çıktı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Paraların kızına ait olduğunu ileri süren G.B, aldığı engelli maaşıyla geçimini sağladığını söyledi. Dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti

Zabıta Müdürlüğü, İpekyolu, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: AA


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