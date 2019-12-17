Haberler » Güncel » Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı - Haber

Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesinde görevli 2 işçinin, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

17.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:12Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı
Büyükşehir Belediyesinde görevli 2 işçinin, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı ve BELVAN şirketlerinde çalışan 2 işçi hakkında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen idari soruşturma sonucunda, işçi olarak çalışan 2 kişi 'nitelikli dolandırıcılık, nüfuz ticareti, başkasından menfaat temin etme, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranma, Büyükşehir Belediyesini aracı olarak kullanmak suretiyle kişilerin içinde bulunduğu zor şartlardan yaralanmak ve iş vaadinde bulunup kişilerden para almak' suçlarını işledikleri tespit edildi. 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu kararıyla 2 kişinin iş akitleri feshedildi."

Mavikent, İşçi, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05 Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref'e idam cezası - Haber
12:05 Çocukların rehberi aile! - Haber
12:04 Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı - Haber
12:04 TÜRKONFED'den 2019-2020 ekonomi değerlendirmesi - Haber
12:01 İzmir'de kadına yönelik şiddete 'sıfır tolerans' - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:07:47