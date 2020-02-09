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Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.

09.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:10Van'da donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı
'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Van'dan tekne ile 'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edildi.
Donmak üzere olan düzensiz göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mahalle yolunun olumsuz hava koşullarından dolayı kapalı olması nedeniyle Van Gölü üzerinden sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.
Yakalanan 30'dan fazla düzensiz göçmen için ilçedeki Akdamar iskelesinde de sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

Van Gölü, Bitlis, Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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