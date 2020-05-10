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Van'da düğün salonu işletmecileri de normalleşmeyi bekliyor

Van'da düğün salonu işletmecileri de normalleşmeyi bekliyorKORONAVİRAS salgınında düşüş eğilimine girilmesinin ardından başlayan normalleşme adımları kademeli olarak başlarken, Van'ın Erciş ilçesinde, salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten düğün salonu sahipleri, devlet...

10.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:22
Van'da düğün salonu işletmecileri de normalleşmeyi bekliyor
KORONAVİRAS salgınında düşüş eğilimine girilmesinin ardından başlayan normalleşme adımları kademeli olarak başlarken, Van'ın Erciş ilçesinde, salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten düğün salonu sahipleri, devlet yetkililerinden gelecek güzel haberi bekliyor.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde normalleşmeye dönelik adımlar atılmaya başladı. Türkiye'de normalleşme adımları kademeli ve kontrollü olarak başlanırken, Van'ın Erciş ilçesinde zor günler geçiren düğün salonu sahipleri, yetkililerden haber bekliyor. Yaz ve kış mevsimlerinde büyük heyecana sahne olan Erciş ilçesindeki düğünler, bölgeye has folklorik oyunları ile büyük zenginlik katarak görsel bir şölene dönüşüyor. Kültürel zenginlikleri ile öz değerleri içinde bölgeye has türküler, oyun havaları ile düğünler zaman zaman karnaval havasına dönüşüyor. Bu yıl koronavirüsü tedbirleri kapsamında askıya alınan düğünlere ilişkin salon ve açık alanlarda rezervasyon yapan düğün sahipleri ve işletmeciler zor günler geçirirken, yetkililerden gelecek normale dönme haberlerini bekliyor.
Düğün salonu sahibi Yunus Göral, koronavirüs salgını nedeniyle düğün salonlarının 4 aydır kapalı olduğunu belirterek,Geçici olarak askıya alınan düğünlerimizi bu yıl nisan ve mart ayında yapamadık.Tabi bu zaman diliminde biriken kira ve elaman giderlerimizi düğün sezonun başlayacağı haziran ayına attık. Rezervasyon yapan müşterilerimiz düğünün yapılacağı tarihlerle ilgili muallaktalar. Kimisi düğününü rezerve ettikleri tarihte yapmak istiyor, kimisi kaporasını alıp düğününü iptal etmek istiyor. Tabi koşullarımız şu an kapora vesaire verme gibi bir durumda değil. Yetkililerden konuyla ilgili olumlu haber bekliyoruz. Kısacası düğünlerimizi haziran başı gibi başlatıp, müşterilerimizi ve kendimizi mağdur etmek istemiyoruz dedi.
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Van’da düğün salonu işletmecileri de normalleşmeyi bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

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