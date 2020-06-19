Van'da düğün salonu sahipleri 1 Temmuz'u bekliyor

Van'da düğün salonu sahipleri 1 Temmuz'u bekliyorVAN'ın Erciş ilçesinde, düğün salonu sahipleri, hizmet vermeye başlayacakları 1 Temmuz öncesi yoğun bir çalışma başlattı.

19.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:41
Van'da düğün salonu sahipleri 1 Temmuz'u bekliyor
VAN'ın Erciş ilçesinde, düğün salonu sahipleri, hizmet vermeye başlayacakları 1 Temmuz öncesi yoğun bir çalışma başlattı. Salonlarını dezenfekte edip, masalar arasındaki sosyal mesafeleri ayarlayan salon sahipleri, düğünlerin yeniden başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Mart ayından beri kapalı olan düğün salonlarının açılış tarihiyle ilgili beklenen açıklamanın yapılması, sektörü canlandırmaya başladı. Düğün saolonu sahipleri, hizmet verecekleri alanda yoğun bir çalışma başlattı. Salonların tüm alanları, tuvalet ve lavabolar titizlikle dezenfekte edilip temizlenirken, masalar arası sosyal mesafenin oluşturulması için de kurallara göre ayarlama yapılıyor. Van'ın Erciş ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan Kenan Uzun, türküleri, halayları, folklorik oyunları ile kültürel bir zenginlik içeren düğünlerin yeniden başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Düğün salonu işletmecisi Uzun, heyecanla 1 Temmuz'u beklediklerini ve tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı yaptık. Masa ve sandalye sayımızı sosyal mesafe koşullarına uygun hale getirdik. Çalışan elamanlarımıza konuyla ilgili bilgi verdik. Ateş ölçer cihazlarımızı aldık. 1 Temmuz'da açılacak olan salonlarımıza gelecek olan müşterilerimize ayrıca maske de vereceğiz. Allah, ülkemizi ve dünyayı bu salgından bir an önce kurtarsın" dedi. Van’da düğün salonu sahipleri 1 Temmuz’u bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

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