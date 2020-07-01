Van'da düğünler korona tedbirleriyle başladı

Van'da Covid-19 nedeniyle ertelenen düğünler, bugün itibariyle korona virüs önlemleri alınarak başladı.

Van'da düğünler korona tedbirleriyle başladı
01.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:36
Van'da Covid-19 nedeniyle ertelenen düğünler, bugün itibariyle korona virüs önlemleri alınarak başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen düğün hazırlıkları kaldığı yerden devam ederken, çiftler, salgın nedeniyle erteledikleri düğünlerini üç ay aradan sonra ilk kez gerçekleştirme fırsatı buldu. Van'da yaşayan Rukiye Bitiktaş ile Ahmet Cevizci çifti, 24 Haziran'da planladıkları düğünlerini bir hafta sonra gerçekleştirdi. Bitiktaş ve Cevizci aileleri korona virüs yönetmeliğine uygun olarak çağırdıkları az sayıda davetliyle düğünlerini gerçekleştirdi. Ahmet Cevizci, "Benim düğünüm için pek bir değişiklik olmadı. Zaten düğünlerimiz önceden de halaysızdı. Bence düğünlerin sürekli bu şekilde olması iyi olur. Sadece korona virüs için değil birçok bulaşıcı hastalıklar var. Bu noktada insanların tedbirli davranması her zaman iyidir. Bugün korona var yarın başka bir şey çıkar. Yani bu tip şeyler sürekli olacak gibi. Düğünlerin yeni formatı bu şekilde. Bence insanlar bunu kabullensin" dedi.

1 Temmuz'da ilk düğünü yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Düğün Salonu Müdiresi Gurbet Ertak ise korona virüs hastalığı nedeniyle ağır günler yaşadıklarını dile getirerek, "Şu anda düğün salonlarımız hazır. Dezenfektanlar, maskeler ve ateş ölçerlerimizi hazırladık. Genelgede olan bütün kuralları yerine getirip düğünlerimize başladık" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapasiteleri düşürdüklerini ifade eden Ertak, "Düğün salonlarının 600 -800 veya bin kişilik kapasiteleri var. Bizde buna göre önlemlerimizi alarak bu salonlarımızda 250- 300 kişiyi misafir ediyoruz. Yine eskiden canlı oyunlar vardı. Herkes halay çekerdi, çiftetelli vardı. Maalesef pandemi süresi içerisinde kesinlikle oyun olmayacak. Canlı müziklerimiz, slov gösterilerimiz var ama oyunlar olmayacak" diye konuştu.

Düğün salonlarının fiyat artışı yaptığı yönündeki söylemlerin asılsız olduğunu vurgulayan Ertak, "Eskiden fiyatlar neyse şuanda daha düşük veriyoruz. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Fiyatlarımız çok uygun ve çok düşük. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla fiyatlarımız en dibe çektik. Kesinlikle fiyat artışı yok. Sezon başında hedeflerimiz yüksekti. Maalesef hastalık yüzünden insanlar zor bir süreçten geçiyor. Tüm salon sahipleri adına zor günler yaşıyoruz. Kiralarımızı bile ödeyemiyoruz. Buna rağmen personel çıkarmadık. Onları mağdur etmedik" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel, Haber
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