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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Van'ın Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

25.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:59
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
Van 'ın Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine giden jandarma ekipleri, minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 55 düzensiz göçmen olduğunu belirledi. Kazada hafif şekilde yaralanan 20 düzensiz göçmen, kaza mahalline çağrılan özel sağlık ekibi tarafından korona virüs riski nedeniyle kontrollü bir şekilde ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı göçmenlerin tedavisi kontrollü bir şekilde sürerken, diğer göçmenler ise ön kabul merkezine götürülerek karantina altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Karahisar, Saray, Van, 3. Sayfa

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