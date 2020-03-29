Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi

Van'ın Erciş ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon verildi.

29.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:25
Van 'ın Erciş ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon verildi.
Alkanat Mahallesi'nde yaşayan Muhsin Aksak, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için dersleri takip edemeyen çocukları Berat ve Ruken Aksak için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'ndan yardım istedi.
Babanın talebini alan Mehmetbeyoğlu, çocukların derslerinden geri kalmaması için aileye televizyon hediye etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, televizyonu aileye teslim ederek kurulumunu yaptı.
Baba Muhsin Aksak, yaptığı açıklamada, çocuklarına televizyon hediye eden Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ederek, "Televizyonum arızalıydı bu nedenle çocuklarım EBA TV'den dersleri izleyemiyordu. Kaymakamlığımıza müracaat ettim. Onlar da kayıtsız kalmayarak, çocuklarıma televizyon hediye etti. Allah razı olsun." diye konuştu.
Çocuklardan Berat Aksak da televizyon sayesinde artık EBA TV'yi izleyebileceklerini belirterek, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti. Van’da EBA-TV’den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Erciş, Van, TV, Güncel

Haberin Videosu :

Van'da EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Van'da EBA-TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

14:33: Polis araçlarının tepe lambalarında "Evde kal" uyarısı - Haber 14:32: Okmeydanı Hastanesi'nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı - Haber 14:32: Kırşehir İl İdare Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri değerlendirildi - Haber 14:31: Bolu'da araçlar durdurulup, seyahat edenlerin ateşleri ölçüldü - Haber 14:31: Doğu Karadeniz'de, 2 köy daha karantinaya alındı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler