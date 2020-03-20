Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem - Güncel

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlemVAN'da bir eczane koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:49
Van 'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem
VAN'da bir eczane koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 1 metre mesafe kuralına uymak için vatandaşların bulunduğu alan ile aralarına şerit çekti. Uzman Eczacı Osman Karakoç, sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğunu belirterek, "Uzmanlar gerekli olmadığı takdirde evlerinizde kalın dışarı çıkmayın demesine rağmen özellikle risk gurubunda olan yaşlılarımızın dışarıya çıktığını görüyoruz. Eczanemize sadece el kremi almak için bile gelen var" diye konuştu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp, 9 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hem vatandaşlar hem de yetkililer yoğun önlemler aldı. Salgına karşı risk altında bulunan eczacılar da çeşitli tedbirler aldı. Eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye uyulmasına dikkat edilmesi için çeşitli tedbirler aldı. Beşyol meydanındaki eczacı, vatandaşlarla çalışanlar arasına bir metre mesafe oluşturmak için şerit çekti. Eczanede çalışanlar her türlü tedbiri aldıklarını belirtirken, Eczacı Osman Karakoç, "Hasta ile olan 1, 1.5 metre mesafeyi de bu çektiğimiz şerit ile sağlamaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün çok fazla yayılması durumda bu mesafeyi artırarak çalışanlarımız ile birlikte tulum giyerek ve gözlük takarak hizmet vermeyi düşünüyoruz. İnşallah yayılmaz diye düşünüyoruz" dedi.
'LÜTFEN DIŞARI ÇIKMAYALIM, 14 KURALA UYALIM'
Eczacı Karakoç, kronik hasların ve yaşlıların evden çıkamamaları gerektiğini de belirterek, "Fakat eczanemize gelenlere baktığımızda maalesef 75 yaşındaki teyzemiz sadece el kremi almak için çıkmış evden. Yaşlı bir amcamız sıkılmış evde çarşıya gezmeye gelmiş. Biz de buradan uyarımızı yapalım özellikle kronik hastaların ve yaşlılarımızın çarşıya mecburi olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Virüsün yayılmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım ve Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını uygulayalım" dedi. Van’da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Van'da eczaneden bir metre kuralı için şeritli önlem
Etiketler : Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Güncel
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Güncel
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Loading