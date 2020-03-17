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Van'da, Edremit Belediyesi'nden kiracıların ödemesine 2 ay erteleme

VAN'ın Edremit Belediyesi'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracıların ödemesinin 2 ay ertelendiği açıklandı.

17.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:46
Van'da, Edremit Belediyesi'nden kiracıların ödemesine 2 ay erteleme

VAN'ın Edremit Belediyesi'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracıların ödemesinin 2 ay ertelendiği açıklandı.

Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren iki ay süreyle ertelenmiştir" denildi. Erteleme ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Alınan tedbirlerle birlikte iş yapamama tedirginliği yaşayan ve bu süreçte ödeme güçlüğü çekecek olan belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri 2 ay süreyle ertelenmiştir. Böylesi durumlarda gerek maddi gerekse de manevi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu tür sıkıntıların böyle üstesinden gelebiliriz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Koronavirüs, Edremit, Güncel

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