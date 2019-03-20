Van'da "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu" Kongresi

Van
'da, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) öncülüğünde, Eğitim Bilimleri Enstitüsünce düzenlenen "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu" kongresinin açılışı gerçekleştirildi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör
Prof. Dr. Peyami Battal
, kongrede yaptığı konuşmada, 2023 eğitim vizyonu ile ilgili Türkiye
'deki bilim insanlarını ve uzmanları çağırarak ülkenin eğitim sistemini değerlendirmek istediklerini söyledi.
Bu kongrenin yapılmasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 2023 eğitim vizyonu ile ilgili gerçekleştirilen toplantı sırasında karar verdiğini belirten Battal, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizim bir geleneğimiz var. Türkiye'deki eğitimle ilgili bütün sorunlara başından beri çok hassas davrandık ve bu konularda çok ciddi çalışmalar yaptık. Deprem döneminde birçok sorunla uğraşırken bile bir eğitim çalıştayı yaptık." ifadelerini kullandı.
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fuat Tanhan da kongreyle ilgili bilgi verdi. Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de birer konuşma yaptı.
Güncel
Kaynak: AA