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Van'da eğitime kar engeli (3)

VAN'DA KARLA BİRLİKTE SİS DE ETKİLİ OLDUVan'da kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu.

13.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:08Van'da eğitime kar engeli (3)

VAN'DA KARLA BİRLİKTE SİS DE ETKİLİ OLDU

'da kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan 359 yerleşim biriminin yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun mücadele yürütürken, Karayolları ekipleri de Van- Karayolu'ndaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşdüğü bölgede, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, sürücülerin kar ve buzlanmaya karşı zincirsiz yolya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,



Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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