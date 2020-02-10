Haberler » Güncel » Van'da eğitime yarın da ara verildi - Haber

Van'da eğitime yarın da ara verildi

Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

10.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:30Van'da eğitime yarın da ara verildi
'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Van'da bugün de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle eğitime ara verilmişti.

Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
10.02.2020 15:39:30