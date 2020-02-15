Van'da ekipler doğum hastası kadın için seferber oldu

Van
'ın Başkale
ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Yurttepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Hatice Kızıl'ı yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkale Şefliği karla mücadele ekipleri, 5 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı.
Köye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından hamile kadını ambulansla Başkale Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Tedavi altına alınan hamile kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.