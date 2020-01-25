Haberler » Güncel » Van'da, Elazığ için yardım kampanyası - Haber

Van'da, Elazığ için yardım kampanyası

Van'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

25.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:32Van'da, Elazığ için yardım kampanyası
'da, 'ın ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.
Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, kamyona yüklenerek depremzedelere gönderildi.
Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.
Diğer belediyelerle koordineli şekilde yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Say, şunları kaydetti:
"700 battaniye, 300 ısıtıcıyla ilk kamyonumuz yola çıktı. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. Depremi yaşamış bir halk olarak bu acıyı çok iyi hissediyoruz. Elazığ ve Malatyalı hemşehrilerimizin yanındayız ve acımız bir. Bu anlamda da gün kardeşlik günüdür. Yardım kampanyamız devam edecek. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Yardımları Elazığ'daki AFAD İl Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek."
Görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesi de depremzedeler için hazırladıkları yardımları kamyona yükleyerek Elazığ'a gönderdi.
"AFAD, çok doğru işler yaptı"
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD'ın Elazığ'daki depremi çok iyi yönettiğini söyledi.
Depremler için her an hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Dölek, şunları söyledi:
"Yaşanan depremle Elazığ ve çevresinde yer alan veya çok daha uzakta olan iller de bu depremi hissetti. Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaşanan can kayıpları üzücü ancak yönetimsel anlamda AFAD, çok doğru işler yaptı."

Sivrice, Elazığ, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52  Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.
17:52  Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı Açıklaması
17:50  İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası Ordu'ya getirilen Çalışkan'ın cenazesi defnedildi
17:50  Günün Özeti
17:50  Sivassporlu Claudemir sağlık kontrolünden geçti
25.01.2020 17:55:12