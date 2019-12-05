Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha edildi

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'nın kullanıma hazır patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında 'Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun' isimli operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında 20 kilogram amonyum nitrat ve fuel oil karışımı, kullanıma hazır patlayıcı madde, 4 elektrikli fünye, 632 adet mühimmat ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.