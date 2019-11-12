Van'da engelli çocuklara müze gezisi

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla, kentte çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli çocuklara yönelik tarihi Urartu Müzesi gezisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek adına müze gezisi düzenledi. Kentte çeşitli rehabilitasyon merkezlerine giden bedensel, işitme, zihinsel ve görme engelli çocuklar, aileleri ile birlikte evlerinden Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla alınarak, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Urartu Kent Müzesine getirildi. Burada müze yetkilileri tarafından karşılanan