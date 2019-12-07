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Van'da engellilerden tiyatro gösterisi

VAN'da, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler tiyarto oynadı, şarkı söyledi.

07.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:00Van'da engellilerden tiyatro gösterisi
VAN'da, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler tiyarto oynadı, şarkı söyledi. Programda, otizmli ve görme engelli İlayda Tuna (12), çaldığı piyanoyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

'da, 3 Aralık  Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilere yönelik müzikli program düzenlendi. İpekyolu ilçesinde bulunan Yeni Van Özel Eğitim ve Rehalitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda görme engelliler, tiyatro oyunu oynadı. Etkinlik öncesi tiyatroda oynayan engellilere,  gönüllü  kuaförler tarafından ücretsiz olarak saç bakımları yapıldı. Palyaço kıyafetli gönüllüler tarafından yüzleri boyanan engelliler, çalınan müzik eşliğinde halay çekti, öğretmenleriyle misket oynadı. Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın 'Çok Güzel Hareketler/ Ezik Müzikali' tiyatro oyununda rol alan engelliler, okudukları şiirlerle de mesajlar verdi.

GÖRME ENGELLİ İLAYDA'NIN MÜZİK TUTKUSU

Doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen Zübeyde Hanım Ortaokulu 2'nci  sınıf öğrencisi otizmli ve görme engelli İlayda Tuna, programda çaldığı piyanoyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

Baba Metin Tuna,  kızı İlayda'nın müzik konusunda çok yetenekli olduğunu belirterek, "Bir engelli babası olarak bütün engellilerin, engeliler gününü kutluyorum. Kızım org çalmayı çok seviyor. Sürekli müzikle uğraşıyor. Ortaokul 2'nci sınıfa gidiyor. Kızım çok yetenekli "dedi.

Tiyatro Eğitmeni Recep Taylan Sönmez ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle Rehabilitasyon merkezinde etkinlik düzenlendiğini ifade ederek,"Engellilerimiz, eğlensin 'diye' bu etkinlikte ben de gönüllü olarak görev aldım. Bir yıldır rehabilitasyon merkezinde gönüllü olarak tiyatro ve sanat dersleri veriyorum. Amacımız, dünyada engellilerin olmadığını, istenilse herkesin, her şeyi yapabileceğini ispatlamaktı. Engelli oyuncularımızla çok güzel bir oyun oynadık. Yılmaz Erdoğan'ın BKM sahnesinde canlandırdığı oyunlardan birini oynadık. Engellilerimizin tiyatro yeteneklerini görmek ve onların alkışlanmasını duymak beni mutlu etti. "diye konuştu.

Yeni Van Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik yapan Zana Seven de, çocuklar için her günün özel gün olması gerektiğini anlatarak, "Bugünün anlam ve önemine ilişkin çok güzel etkinlikler yaptık. Çocuklar burada yeteneklerini sergilediler. Tiyatro oynadılar, eğlendiler, şarkı söylediler" ifadelerini kullandı.


- Van

Van, Güncel

Kaynak: DHA

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