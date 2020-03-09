Van'da eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Van'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:58
Van 'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde M.A, kendisine şiddet uyguladığı, darbettiği ve bıçakla üzerine yürüdüğü iddiasıyla eşi M.A'dan şikayetçi oldu.
Sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilen kadın, şikayetçi olduğu eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde M.A, kendisine şiddet uyguladığı, darbettiği ve bıçakla üzerine yürüdüğü iddiasıyla eşi M.A'dan şikayetçi oldu.
Sağlık kontrolünde elmacık ve kaburga kemiklerinde kırık olduğu tespit edilen kadın, şikayetçi olduğu eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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