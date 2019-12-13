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Van'da eski hastane alanı Millet Bahçesi oluyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan eski Devlet Hastanesi alanının Büyükşehir Belediyesine devrinin yapıldığını açıkladı.

13.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:14Van'da eski hastane alanı Millet Bahçesi oluyor
Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa çıkarılan eski Devlet Hastanesi alanının Büyükşehir Belediyesine devrinin yapıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 bin 268 metrekarelik eski Devlet Hastanesi arazisinin geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarıldığı anımsatıldı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuyla ilgili yetkili bakanlıklarla görüşmeler yaptığı kaydedilen açıklamada, Bilmez'in Ankara'dan Van'a müjdeli haberi kişisel twitter hesabından paylaşarak duyurduğu belirtildi.
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez'in mesajına yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"Değerli Vanlılar kamuoyunun yakından takip ettiği eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alan, girişimlerimiz sonucunda Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla Büyükşehir Belediyemize tahsis edilerek Millet Bahçesi olacak. Bu konuda desteklerinden ötürü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Vanlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kentimize hayırlı uğurlu olsun."

Devlet Hastanesi, Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: AA

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