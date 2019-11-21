Haberler » Güncel » Van'da eski hükümlüler iş sahibi oluyor - Haber

Van'da eski hükümlüler iş sahibi oluyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik açılan çeşitli mesleki kurslara katılanlar meslek sahibi oluyor.

21.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:25Van'da eski hükümlüler iş sahibi oluyor
Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere yönelik açılan çeşitli mesleki kurslara katılanlar meslek sahibi oluyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek programı kapsamında 2019 yılında 35 yükümlü proje başvurusunda bulundu. Başvuran 35 projeden 7'si direkt kabul edilirken, 13 proje ise şartlı olarak kabul edildi.

Açıklamalarda bulunan Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, yükümlülere yönelik çeşitli mesleki kursların açıldığını ve böylece meslek sahibi olmaları sağlandığını belirtti. Denetimli Serbestlik Müdürü Çanak, "Bu kapsamda 2019 yılında açılan girişimcilik ve mesleki kurslara katılıp belge almaya hak kazanan yükümlülere İŞKUR tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek programında 2018 yılında 4 yükümlünün projesi kabul olmuş, 2019 yılında ise 35 yükümlü proje sunmuş, bunlardan 7 tanesi direk kabul edilmiş, 13 yükümlünün projesi ise şartlı olarak kabul edilmiştir" dedi.

"2019 yılının ikinci başvuruları başladı"

2019 yılının ikinci başvuru süresinin başladığını ve başvuru süresinin 18 Aralık tarihinde son bulacağını hatırlatan Çanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılında yükümlülere yönelik mesleki kurslarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, bu dönemde de yükümlülerin projelerini hazırlamalarına yardımcı olmak ve daha çok projeyi İŞKUR'a standartlara uygun olarak sunmak ve yükümlülerin iş sahibi olmasını amaçlıyoruz. Projelerin İŞKUR'a tesliminin son günü 18 Aralık 2019'dur. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgi İŞKUR'un internet sitesinde duyurular bölümünde bulunmaktadır." - VAN

Cumhuriyet Başsavcılığı, İŞKUR, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
20:18 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
16:08 Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:26:44