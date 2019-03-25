Van'da Ev Yangını

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Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde yangın çıktı.Açıkyol mahallesinde 9 kişilik Güzel ailesinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Yangın esnasında çocuklarını evden çıkaran Yasin Güzel, dumandan etkilendi.Hastanede bir süre gözlem altında alan Güzel, taburcu edildi. Güzel, yangın esnasında canlarını zor kurtardıklarını belirterek, şunları söyledi:"Evde oturuyorduk. Birden içeriyi bir koku sardı. Kokunun nereden geldiğine bakmak için kapalı odanın kapısını açınca alevleri fark ettim. Biri engelli kızım diğer aile fertleriyle birlikte dışarı çıktık yardım istedik. Mahallemiz ilçeye uzak, itfaiye ekipleri gelene kadar ev, eşyalar, yataklar, giysilerimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. 9 nüfusla evsiz ve eşyasız ortada kaldık"Güzel, şimdilik Kızılay'ın tahsis ettiği bir okul lojmanına yerleşeceklerini dile getirdi.