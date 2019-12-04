Haberler » 3. Sayfa » Van'da ev yangını - Haberler

Van'da ev yangını

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

04.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:39Van'da ev yangını
'ın ilçesindeki bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, Mahallesi'nde ikamet eden Ünal Can isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3 araç ve 12 personelle yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, 4 adet tüpü de patlamadan evden çıkardı. Büyük çaplı hasara yol açan yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Esenpınar, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:34 Erbaa'da yangın 3 evi sardı - Haberler
19:33 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
19:30 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Haberler
19:28 Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:54:10