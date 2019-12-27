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Van'da ev yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:25 Van'da ev yangını
merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Beyizümü Mahallesi Düzyol 36. Kümeevler Sokak'ta bir evde yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 2 araç, 8 personelle yangına müdahele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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