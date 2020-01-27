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Van'da ev yangını Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (3)

CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİVan'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi.

27.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:18Van'da ev yangını Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (3)

CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

'ın ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.



Adli Tıp Kurumu, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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