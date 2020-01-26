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Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

26.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:32Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
'ın ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.
Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Gamze Yıldız, Erciş, Anne, Van, Güncel

Kaynak: AA

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