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Van'da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmeti

Van'da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmetiVAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastalar ve engellilere sağlık hizmeti vermeye başladı.

24.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:29
Van 'da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmeti
VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastalar ve engellilere sağlık hizmeti vermeye başladı. Belediyenin sağlık ekiplerince alınan hastalar, hastanede gerekli tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.
İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'da dışarı çıkamayanların ihtiyaçları; polis, asker, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri tarafından karşılanmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evden çıkamayan engelli ve kronik hastalığı olanlara sağlık hizmeti vermeye başladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı evde bakım ve hasta nakil hizmeti görevlileri, koronavirüs salgını süresince evde bakım hizmeti verecek. KOAH, Alzheimer, kanser gibi hastalığı olanların rutin olarak evde bakım hizmetiyle sağlık kontrolleri yapılırken, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar da tam donanımlı ambulanslarla evden alınıp, hastanelere taşınıyor.
İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde oturan, kanser hastası Mehmet Salih Alğan (72), belediye sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onkoloji Polikliniği'ne götürüldü. Alğan, hastanede yapılan tedavisinin ardından tekrar evine bırakıldı.
Serhat Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Çelenk'e (80) de evinde tedavisini yapan ekipler, aileyi koronavirüs salgınına karşı tedbirli olması konusunda bilgilendirdi.
Ekiplerin rutin olarak 2 yıldır hastalarını evde tedavi ettiklerini belirten hasta yakını Abdulhalim Çelenk, salgından sonra belediye ekiplerinin konuya daha çok duyarlılık gösterdiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Van’da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmeti

Kaynak: DHA

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Van'da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmeti
Etiketler : Van, Güncel

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