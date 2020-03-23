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Van'da evden çıkmayan yaşlılara sıcak yemek yardımı

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan yaşlıların evine sıcak yemek servisi yapıyor.

23.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:58
Van'da evden çıkmayan yaşlılara sıcak yemek yardımı
Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan yaşlıların evine sıcak yemek servisi yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler için çalışma başlattı.
Belediyenin AŞ evinde pişirilen üç çeşit yemek el değmeden paketlenerek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra yaşlı bireylerin evlerine teslim ediliyor. Ekipler, salgın dolayısıyla yaşlıların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de günde 2 öğün üç çeşit sıcak yemeği, evlerine kadar götürüyor.
AŞ evi bünyesinde 4 ekip ve 8 personelle günlük dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor.
Evine yemek götürülen 80 yaşındaki Siyahmet İpekten, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Salgından dolayı devletimizin elde kalma çağrısına uyuyoruz. Allah devletimizden razı olsun sıcak yemeğimizi evlerimize kadar getiriyor." dedi.
85 yaşındaki Ahmet Durur ise kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Böyle zor bir zamanda bizleri unutmayan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. 85 yaşındayım ilk defa böyle bir felaket yaşıyoruz. İnşallah bunları da atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 2 öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."
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Kaynak: AA

Etiketler : Van, Güncel

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