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Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralıVAN - Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

30.10.2019 16:32
Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
VAN - Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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